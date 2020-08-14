Группа «Губернаторского контроля» проинспектировала новые дороги и «Сквер тюльпанов» в Орловском районе

Заместитель главы региона, министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин возглавил группу «Губернаторского контроля», которая в Орловском районе проинспектировала ключевые объекты в рамках национальных проектов.Первым объектом проверки стал участок трассы регионального значения. В апреле этого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на участке в 3,6 километра рабочие завершили капитальный ремонт: под новое покрытие положили выравнивающий слой и укрепили обочину. Пока нареканий к объекту у группы не возникло.- Если за четыре года, пока действует гарантия на этот участок, с покрытием что-то случится, подрядчик будет переделывать работы за свой счет, - подчеркнул замгубернатора Ростовской области. - Сегодня мы можем наблюдать, что трасса находится в прекрасном состоянии.Следующая точка контроля - «Сквер тюльпанов». Его создание поддержали сами жители. К благоустройству подошли творчески, все объекты должны быть выполнены в одном стиле и напоминать по форме тюльпаны. Работа на объекте площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров идет полным ходом: прокладывают кабели электроснабжения, ведут устройство покрытий из тротуарной плитки, строят камеру для размещения оборудования фонтана.- Если раньше территорию для благоустройства предлагали местные власти, то теперь люди смогут сами выбрать объект для голосования, на котором нужно навести порядок, - уточнил замгубернатора.Игорь Сорокин оценил ход работы на объекте и поручил завершить благоустройство сквера в срок и без срывов. Подрядчик заверил группу контроля, что благоустройство «Сквера тюльпанов» будет завершено уже в октябре, как и планировалось.Еще одной точкой инспекции стал орловский Дом культуры «Колос». В зимний период там проводят самые важные для жителей района мероприятия, поэтому замена кресел в актовом зале стала для людей настоящим подарком. Деньги на закупку новых посадочных мест были выделены из резервного фонда правительства Ростовской области.Замгубернатора донского региона подчеркнул, что область прислушивается к мнению жителей и всегда поддерживает проекты, в которых нуждаются люди, поэтому за качеством и сроками исполнения работ контроль будет пристальным.Напомним, проект «Губернаторский контроль» создан по поручению главы Донского края Василия Голубева. Основной задачей этого проекта является оценка работы на важнейших объектах, связанных с развитием территорий.За время работы группа «Губернаторского контроля» проинспектировала более десяти объектов национальных проектов. Выезды на места позволяют вовремя выявлять недостатки и оперативно их исправлять.