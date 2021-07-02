На ремонт доходного дома Шапошникова в Ростове выделят более 50 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйственное управление города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который сделает капитальный ремонт в бывшем доходном доме И. М. Шапошникова на улице Социалистической, 77/74.История реставрации объекта культурного наследия длится с 2019 года. Тогда власти города искали подрядчика, который составит план ремонтных работ. И вот к 2021 году, когда все документы готовы, появился аукцион на саму реконструкцию. Чтобы привести здание в приглядный вид, из бюджета города готовы потратить более 50 миллионов рублей - по 25,7 миллиона в 2021 и 2022 годах.За эти деньги исполнитель должен будет провести демонтажные работы, залатать трещины, отремонтировать кирпичную кладку фасадов и покрасить их, заменить окна, водосточные трубы и систему электроснабжения. Примечательно, что штукатурные работы внутри должны быть сделаны вручную. В план работы подрядчика входит реставрация архитектурных деталей и чугунной лестницы.- Реставрацию внутренней металлической (чугунной) лестницы выполнять на месте, не разбирая на отдельные элементы. Для расчистки поверхности металла рекомендуется использование химических смывок и паст. Ржавчину, оставшуюся после проведения расчистки, можно удалить с использованием механических способов очистки. Реставрацию наружной металлической (чугунной) лестницы выполнять на месте, не разбирая на отдельные элементы, - требует заказчик.Все работы на объекте культурного наследия должны быть выполнены с соблюдением технологии строительного производства.Имя подрядчика станет известно 3 августа. Отреставрировать объект должны до июля 2022 года.Доходный дом И. М. Шапошникова был построен в конце 19-го века. На протяжении практически всей своей истории здание выполняло общественную функцию. С 1930-х годов там располагались различные учреждения. Долгое время после Великой Отечественной войны в здании был областной военный комиссариат. За время эксплуатации здания его фасады претерпели ряд изменений, в том числе и в связи с изменениями функционального назначения зданий. Внутренние помещения также претерпели множество перепланировок.В настоящее время бывший доходный дом Шапошникова является объектом культурного наследия и взят под охрану.