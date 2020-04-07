Меняются меры соцподдержки отдельных категорий граждан

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось внеочередное заседание фракции «Единая Россия». Мероприятие прошло 7 апреля.Главной темой собрания стали вопросы социально-экономической поддержки жителей донского региона на фоне пандемии коронавиурса. Депутаты предложили 9 апреля провести внеочередное заседание донского Заксобрания, во время которого будут рассмотрены законы и мерах социальной поддержки жителей Ростовской области.Важной темой является ежемесячная денежная выплата семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Этот вопрос парламентарии рассмотрят в рамках проекта областного закона «О ежемесячной денежной выплате на ребёнка в возрасте от трех до семи лет включительно», который подготовлен в соответствии с Указом Президента России от 20 марта 2020 года.Как отметил председатель донского Заксобрания Александр Ищенко, семьи с детьми от трёх до семи лет — одна из категорий граждан, которым особенно нужна материальная поддержка. Такая мера поможет 72 000 семей получить средства уже в июне 2020 года.Выплата будет осуществляться с даты достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Право на её получение будет иметь один из родителей или законных опекунов. Выплата назначается на срок в один год, затем родителям нужно будет заново подавать заявления, сделав перерегистрацию по доходам семьи. В случае наличия в семье нескольких людей в рамках указанного возраста, то выплата будет производиться на каждого из них. Размер — 5 549 рублей в месяц.Также на заседании рассмотрят проект областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об адресной социальной помощи в Ростовской области». Как сообщила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева, предлагается внести такие изменения:- применять дифференцированный подход при расчёте размера адресной социальной помощи населению;- размер адресной помощи установить не менее 10% прожиточного минимума на душу населения. Это применимо к гражданам, у которых разница между доходом и прожиточным минимум составляет от 10 до 1000 рублей;Более того, планируется увеличить с 1 117 до 5 000 рулей размер ежемесячного денежного вознаграждения организаторам приёмных семей для пожилых и инвалидов.Александр Ищенко подчеркнул, что на собрании депутаты обсудил поддержку четырёх областных законов. Все они направлены на то, чтобы поддержать семьи с детьми, одиноко проживающих людей и также тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.