Донских аграриев предупредили об опасном вредителе — томатной моли

Аграрии Донского региона получили предупреждение от Россельхознадзора о появлении опасного вредителя – томатной моли. Томатная моль представляет собой серьезную угрозу для мирового томатного производства из-за своих малых размеров и высокой вредоносности.Гусеницы этого насекомого отличаются прожорливостью, они питаются листьями, стеблями и плодами томатов, прогрызая в них ходы. Это приводит к ослаблению растений и существенному снижению урожайности. Поврежденные плоды теряют товарный вид и вкусовые качества, что делает их непригодными для продажи и употребления. В результате ущерб урожаю может достигать значительных масштабов, создавая угрозу продовольственной безопасности.Для контроля популяции этого вредителя используются комплексные методы, включающие в себя применение ловушек, а также биологических и химических инсектицидов.