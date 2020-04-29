Стало известно, когда в Ростовской области закончится учебный год
Жителям Ростовской области сообщили, будут ли вводиться изменения в даты окончания учебного года в школах. Информацию о сроках прокомментировал первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.
Все учебные заведения Дона с 6 апреля работают в удалённом режиме. В некоторых регионах России в связи с таким режимом работы и тяжёлой эпидемиологической обстановкой стали переносить даты окончания учебного года. Однако в Ростовской области все даты остались без изменений.
- Сроки завершения учебного года – с 22 по 30 мая, - отметил Игорь Гуськов. – Все образовательные учреждения сами определяют точные даты. Организации среднего профессионального образования уйдут на каникулы с 30 июня по 4 июля.
Напомним, для школьников изменили даты сдачи выпускных экзаменов. Для 9-х классов ОГЭ пройдёт с 8 июня по 31 июля, при этом они будут сдавать только обязательные экзамены, аттестация по выбранным предметам проводиться не будет. Учащиеся 11-х классов начнут сдавать ЕГЭ 8 июня.
В высшие учебные заведения приём начнётся спустя 23 дня после объявления результатов последнего ЕГЭ. Приём документов в средние профессиональные образования – до 15 августа.