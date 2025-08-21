Маргариту Лазареву назначили на должность судьи Ростовского областного суда

Фото: Donday

На основании президентского указа, Маргарита Лазарева утверждена на посту судьи в Ростовском областном суде. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа 21 августа.Лазарева является выпускницей юридического факультета Института управления, бизнеса и права, где получила высшее юридическое образование. До назначения она состояла в Ростовской областной коллегии адвокатов, занимала должность главного специалиста (юриста) в муниципальной инспекции городской администрации Ростова, а также работала помощником судьи в Арбитражном суде Ростовской области, 15-м арбитражном апелляционном суде и самом Ростовском областном суде.В Ростовском областном суде она курировала аналитическое направление, организацию делопроизводства и рассмотрение обращений граждан. До этого Лазарева осуществляла судейские полномочия в Ленинском районном суде Ростова и занимала позицию заместителя председателя в Кировском районном суде города.