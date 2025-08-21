Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Маргариту Лазареву назначили на должность судьи Ростовского областного суда

Маргариту Лазареву назначили на должность судьи Ростовского областного суда

На основании президентского указа, Маргарита Лазарева утверждена на посту судьи в Ростовском областном суде. Об этом сообщила пресс-служба судебного органа 21 августа.

Лазарева является выпускницей юридического факультета Института управления, бизнеса и права, где получила высшее юридическое образование. До назначения она состояла в Ростовской областной коллегии адвокатов, занимала должность главного специалиста (юриста) в муниципальной инспекции городской администрации Ростова, а также работала помощником судьи в Арбитражном суде Ростовской области, 15-м арбитражном апелляционном суде и самом Ростовском областном суде.

В Ростовском областном суде она курировала аналитическое направление, организацию делопроизводства и рассмотрение обращений граждан. До этого Лазарева осуществляла судейские полномочия в Ленинском районном суде Ростова и занимала позицию заместителя председателя в Кировском районном суде города.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.