Стало известно, как будут работать ростовские школы в дни выборов

Стало известно, как в дни выборов будут работать ростовские школы. Об изменениях в учебном процессе школьников сообщили в городской администрации.С 11 по 13 сентября дончане будут выбирать губернатора Ростовской области и депутатов в гордуму Ростова-на-Дону и Заксобрание Ростовской области. Значительная часть избирательных участков, где можно проголосовать, размещены в школах. В связи с этим образовательный процесс детей решили немного изменить.Так, 11 сентября школьникам Ростова сократят уроки. У некоторых детей занятий в этот день не будет вовсе. Для учащихся в субботу проведут День здоровья для популяризации здорового образа жизни. Основной день выборов выпадает на воскресенье, 13 сентября. В этот день уроков не будет ни в одной школе. К привычному режиму обучения дети вернутся уже 14 сентября, после тщательной санитарной обработки помещений.Стоит отметить, что проведение трехдневного голосования в школах несет массу неудобств. Ведь непонятно, зачем было растягивать выборы на три дня, включая рабочую пятницу. Помимо финансовых затрат на электричество, водоснабжение и прочие услуги, неудобства испытают сами школьники. Помимо того, что из-за пандемии у них был сокращен прошлый учебный год, так еще и в этом году снова уроки сокращают или вовсе отменяют.Было бы куда логичнее провести выборы в один выходной день, как это было в прошлые годы. Таким образом, можно было избежать не только изменений в учебном процессе детей, но и значительно сократить расходы на проведение выборов.