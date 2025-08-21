Новости
В Ростовской области в жестком ДТП пострадал водитель мопеда

В Ростовской области в жестком ДТП пострадал водитель мопеда. Авария произошла в Шахтах 20 августа.

По предварительным данным, на пересечения улиц Советской и Карла Маркса столкнулись легковушка и мопед. От силы удара водителя двухколесного транспорта откинуло на несколько метров.

Очевидцы вызвали скрою помощь и ГАИ. Как уточнили в региональной госавтоинспекции, в результате столкновения водитель мопеда получил травмы.

-24-летнего пострадавшего госпитализировали, - отметили в ведомстве.
Фото: КВУ
