Фото: КВУ

В Ростовской области в жестком ДТП пострадал водитель мопеда. Авария произошла в Шахтах 20 августа.По предварительным данным, на пересечения улиц Советской и Карла Маркса столкнулись легковушка и мопед. От силы удара водителя двухколесного транспорта откинуло на несколько метров.Очевидцы вызвали скрою помощь и ГАИ. Как уточнили в региональной госавтоинспекции, в результате столкновения водитель мопеда получил травмы.-24-летнего пострадавшего госпитализировали, - отметили в ведомстве.