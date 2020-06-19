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На Дону содержание дорог в Октябрьском районе обойдётся в 10 млн рублей

На Дону содержание дорог в Октябрьском районе обойдётся в 10 млн рублей
Фото для иллюстрации: voxukraine.org
В Октябрьском районе Ростовской области ищут подрядчика для содержания межпоселковых дорог. Такая информация размещена на интернет-портале госзакупок. Заказчиком является комитет по управлению муниципальным имуществом районной администрации.

Из местного бюджета на работы выделяют десять миллионов рублей. За эту сумму исполнитель должен содержать в хорошем состоянии 37 дорог. Нужно поддерживать чистоту на проезжей части, обочинах, разделительных полосах, укреплять участки со слабым грунтом, устранять ямы и кочки, восстанавливать изношенное дорожное полотно. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта по 30 июня 2021 года.

Заявки можно подать до 30 июня 2020-го. Подрядчика определят 2 июля.

Ранее Rostov.ru писал, что на содержание дорог в Кашарском районе выделили 2,7 миллионов рублей.

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