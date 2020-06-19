На содержание дорог в Кашарском районе потратят 2,7 млн рублей

В Ростовской области ищут подрядчика, который в течение почти двух месяцев будет содержать дороги в Кашарском районе. Такая информация появилась 22 июня на сайте госзакупок. На работы из местного бюджета выделяют 2,7 миллиона рублей.До 25 августа необходимо провести ямочный ремонт на дороге от хутора Второго Киевского до села Верхнегреково. Общая протяжённость участка — 24,4 километра. Требуется устранить деформации, заделать выбоины, места, где просело полотно, трещины. Также необходимо обновить краску.Заявки для участия в конкурсе принимают до 30 июня. Подрядчика определят 2 июля.