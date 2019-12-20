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Почти 19 млн рублей потратят в Ростовской области на содержание дорог

Почти 19 млн рублей потратят в Ростовской области на содержание дорог
На содержание дорог в Ростовской области потратят почти 19 миллионов рублей. Администрация Тацинского района опубликовала соответствующую информацию на портале госзакупок.

Подрядчик будет в течение года убирать и содержать в порядке 279 дорог в Тацинском районе. Он должен чистить проезжую часть и обочины, чинить бордюры, убирать мусор и устранять ямы. Средства на работы выделяют из районного бюджета.

Заявки можно подать до 30 декабря.

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