Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Кагальницком районе потратят почти 4 млн рублей на содержание дорог

В Кагальницком районе потратят почти 4 млн рублей на содержание дорог
В Ростовской области на содержание дорог в Кагальницком районе потратят порядка 4 миллионов рублей. Сейчас комитет по управлению имуществом района ищет подрядчика для выполнения работ. Заявка на сайте госзакупок была размещена заказчиком 17 июня. Средства направляют из местного бюджета.

В техзадании указано, что содержать в порядке будут дороги общего пользования. Подрядчик должен следить за состоянием проезжей части, устранять все деформации, чистить дорожные знаки, ограждения и другие конструкции. В случае необходимости плохие участки дорог надо сразу ремонтировать. Срок выполнения работ — 30 дней.

Электронный аукцион состоится 26 июня.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.