В Кагальницком районе потратят почти 4 млн рублей на содержание дорог

В Ростовской области на содержание дорог в Кагальницком районе потратят порядка 4 миллионов рублей. Сейчас комитет по управлению имуществом района ищет подрядчика для выполнения работ. Заявка на сайте госзакупок была размещена заказчиком 17 июня. Средства направляют из местного бюджета.В техзадании указано, что содержать в порядке будут дороги общего пользования. Подрядчик должен следить за состоянием проезжей части, устранять все деформации, чистить дорожные знаки, ограждения и другие конструкции. В случае необходимости плохие участки дорог надо сразу ремонтировать. Срок выполнения работ — 30 дней.Электронный аукцион состоится 26 июня.