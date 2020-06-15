В Кагальницком районе потратят почти 4 млн рублей на содержание дорог
В Ростовской области на содержание дорог в Кагальницком районе потратят порядка 4 миллионов рублей. Сейчас комитет по управлению имуществом района ищет подрядчика для выполнения работ. Заявка на сайте госзакупок была размещена заказчиком 17 июня. Средства направляют из местного бюджета.
В техзадании указано, что содержать в порядке будут дороги общего пользования. Подрядчик должен следить за состоянием проезжей части, устранять все деформации, чистить дорожные знаки, ограждения и другие конструкции. В случае необходимости плохие участки дорог надо сразу ремонтировать. Срок выполнения работ — 30 дней.
Электронный аукцион состоится 26 июня.