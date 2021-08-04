На Дону снизилась стоимость овощей. Мониторинг актуальной ситуации на рынке провели активисты партии Единая Россия. Народный контроль они провели в Ленинском, Октябрьском и Советском районах Ростова. Кроме того, без внимания не обошлись и другие муниципалитеты области.Итоги партийцы подвели на вебинаре в штабе донского региона. Например, так называемый, борщевой набор уже упал в цене от 4% до 15%.-Снизились цены на рынках, снизились цены на оптовых базах, совсем немного, но снизились цены в рознице и в крупноформатных сетях. Пока мы не наблюдаем большого снижения цен, но тем не менее оно идет. Во всяком случае цены в рознице и в сетях не растут – поделилась региональный координатор проекта «Народный контроль» Любовь Акулович.Кроме того, специалисты дали некоторые рекомендации по шопингу. Они посоветовали чаще покупать продукты на ярмарках. Там фермеры продают овощи напрямую, поэтому цены ниже.