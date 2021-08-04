На Дону снизилась стоимость овощей
На Дону снизилась стоимость овощей. Мониторинг актуальной ситуации на рынке провели активисты партии Единая Россия. Народный контроль они провели в Ленинском, Октябрьском и Советском районах Ростова. Кроме того, без внимания не обошлись и другие муниципалитеты области.
Итоги партийцы подвели на вебинаре в штабе донского региона. Например, так называемый, борщевой набор уже упал в цене от 4% до 15%.
-Снизились цены на рынках, снизились цены на оптовых базах, совсем немного, но снизились цены в рознице и в крупноформатных сетях. Пока мы не наблюдаем большого снижения цен, но тем не менее оно идет. Во всяком случае цены в рознице и в сетях не растут – поделилась региональный координатор проекта «Народный контроль» Любовь Акулович.
Кроме того, специалисты дали некоторые рекомендации по шопингу. Они посоветовали чаще покупать продукты на ярмарках. Там фермеры продают овощи напрямую, поэтому цены ниже.