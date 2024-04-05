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В Морозовском районе восстановили электроснабжение после атаки дронов. Об этом сообщили в «Донэнерго» 5 апреля.Сбитый беспилотник рухнул на городскую электроподстанцию. Тысячи местных жителей остались без света. По информации организации, местным жителям уже восстановили электричество.Напомним, в ночь на 5 апреля на регион была совершена атака БПЛА. Атака была направлена в основном на Морозовск и Таганрог. Система ПВО отбила около 40 беспилотников, некоторые упали на жилые территории.Губернатор Ростовской области сообщил, что никто не пострадал в результате атаки беспилотников. Незначительные повреждения получило имущество граждан. В 16-квартирном доме выбиты стекла в нескольких квартирах. На частном подворье повреждены ограждение и хозпостройки.