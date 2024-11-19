Над Ростовской областью силами ПВО были уничтожены 11 БПЛА в ночь на 19 ноября

Фото: Дондей

В ночь на 19 ноября произошла атака беспилотников над Ростовской областью. Силами противовоздушной обороны были уничтожены 11 беспилотников. Об этом сообщил в социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора донского региона Юрий Слюсарь.Так, летательные аппараты ПВО сбила под Таганрогом, в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском, Морозовском и Белокалитвинском районах.Кроме того, после взрыва на трассе в Белокалитвинском районе получил осколочное ранение житель Волгограда. Мужчину доставили с травмами в районную больницу.К счастью, в остальных населенных пунктах, где были сбиты беспилотники, никто не пострадал. О последствиях на земле не сообщается.