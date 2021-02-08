На Дону парня приговорили к 3,5 года «строгача» за ложное сообщение о минировании
Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал 22-летнего парня виновным в том, что он сообщил заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве, представляющем опасность для жизни людей. Алексею Н. назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Как уточнили в пресс-службе суда, приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что 27 ноября 2020 года парень получил 9 лет «строгача» за попытку убить и ограбить знакомого. История нелепого преступления началась с банальной влюбленности. Алексей проживал в селе Большие Салы Мясниковского района. 22-летний парень влюбился в симпатичную официантку в местном кафе и несколько месяцев убивался по красавице. А когда узнал, что возлюбленная выходит замуж за другого, позвонил в кафе в день торжества и сообщил, что здание заминировано.
Правоохранители быстро вычислили телефонного «террориста». Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей. Денег на выплату у парня не было, и он решился на ограбление.
Вечером 2 февраля горе-грабитель затаился на заднем сиденье чужой «Лады», ожидая хозяина авто. Как только владелец легковушки сел за руль, парень попытался задушить его веревкой. Но мужчина оказался сильнее: автомобилист смог не только отбиться, но и догнать напавшего, задержать и передать в руки полиции.
Алексей Н. признал вину частично. Заявил, что не собирался убивать потерпевшего, а лишь хотел подавить сопротивление, чтобы забрать деньги. Однако суд счел вину парня доказанной и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.