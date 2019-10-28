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На Дону телефонного террориста осудили за ложное сообщение о минировании школы

На Дону телефонного террориста осудили за ложное сообщение о минировании школы
На Дону телефонного террориста осудили за ложное сообщение о минировании школы. Жителя Батайска обвиняли в совершении преступления по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», сообщает прокуратура Ростовской области.

Установлено, что в апреле мужчина позвонил в лицей № 10 города Батайска. По телефону он сообщил, что в школе произойдет взрыв. В учебное заведение сразу приехали все экстренные службы. Однако взрывных устройств в здании не нашли.

Подсудимого признали виновным. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно.

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