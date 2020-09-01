В Таганроге мужчина, зарезавший посетителя кафе, получил 9 лет «строгача»

Таганрогский районный суд вынес приговор мужчине, который зарезал ножом посетителя кафе, 3 сентября сообщает прокуратура Ростовской области.В суде было доказано, что в январе 2020 гожа 36-летний мужчина в ходе конфликта с незнакомцем достал нож и нанес ему несколько ударов в шею. Пострадавшему удалось сбежать, но от потери крови он умер рядом с кафе, не дождавшись помощи врачей. Злоумышленник оказался фигурантом дела об убийстве.- Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в региональной прокуратуре. - Приговор в законную силу не вступил.