Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области за попытку убийства парень получил девять лет колонии

В Ростовской области за попытку убийства парень получил девять лет колонии
Мясниковский районный суд Ростовской области вынес приговор парню, пытавшемуся убить и ограбить знакомого. 27 ноября 22-летний Алексей Н. получил девять лет колонии строгого режима.

Как сообщал DonDay.ru, история нелепого преступления началась с влюбленности. Алексей Н. проживал в селе Большие Салы. 22-летний парень влюбился в симпатичную официантку одного из местных кафе. Несколько месяцев парень страдал по красавице, однако познакомиться с девушкой стеснялся.

Когда же Алексей узнал, что его дама сердца выходит замуж, то не выдержал. В день свадебного торжества, когда праздник был в самом разгаре, молодой человек позвонил в кафе и сказал, что здание заминировано.

Правоохранители быстро вычислили телефонного «террориста». А суд назначил штраф за ложное сообщение об опасности - 50 тысяч рублей. Таких денег у сельчанина не было, и он решил ограбить знакомого, у которого могла быть крупная сумма.

Около 22 часов 2 декабря горе-грабитель тайно проник в машину знакомого и затаился на заднем сиденье. Как только владелец автомобиля сел за руль и собрался ехать, парень набросил ему на шею подготовленную веревку и начал душить. Однако автомобилист не только смог отбиться, но и догнать осужденного, задержать его и передать в руки полиции.

В ходе суда Алексей признал вину только частично. Заявил, что не собирался убивать потерпевшего, а лишь хотел подавить сопротивление, чтобы забрать деньги.

- Суд счел вину Алексея Н. доказанной и приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мясниковского района.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.