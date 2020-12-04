В Ростовской области за попытку убийства парень получил девять лет колонии

Мясниковский районный суд Ростовской области вынес приговор парню, пытавшемуся убить и ограбить знакомого. 27 ноября 22-летний Алексей Н. получил девять лет колонии строгого режима.Как сообщал DonDay.ru, история нелепого преступления началась с влюбленности. Алексей Н. проживал в селе Большие Салы. 22-летний парень влюбился в симпатичную официантку одного из местных кафе. Несколько месяцев парень страдал по красавице, однако познакомиться с девушкой стеснялся.Когда же Алексей узнал, что его дама сердца выходит замуж, то не выдержал. В день свадебного торжества, когда праздник был в самом разгаре, молодой человек позвонил в кафе и сказал, что здание заминировано.Правоохранители быстро вычислили телефонного «террориста». А суд назначил штраф за ложное сообщение об опасности - 50 тысяч рублей. Таких денег у сельчанина не было, и он решил ограбить знакомого, у которого могла быть крупная сумма.Около 22 часов 2 декабря горе-грабитель тайно проник в машину знакомого и затаился на заднем сиденье. Как только владелец автомобиля сел за руль и собрался ехать, парень набросил ему на шею подготовленную веревку и начал душить. Однако автомобилист не только смог отбиться, но и догнать осужденного, задержать его и передать в руки полиции.В ходе суда Алексей признал вину только частично. Заявил, что не собирался убивать потерпевшего, а лишь хотел подавить сопротивление, чтобы забрать деньги.- Суд счел вину Алексея Н. доказанной и приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Мясниковского района.