Облачная и ветреная погода ожидается в Ростове на рабочей неделе



Рабочая неделя в донской столице будет пасмурной и ветреной. По данным ростовского гидрометцентра, осадки не прогнозируются.



В понедельник 13 января будет облачно с прояснениями. Ветер западный и юго-западный силой до 11 метров в секунду. Днём температура ожидается от +2 до +4 градусов. По Ростовской области местами туман, снег и мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Температура днём -2...+3 градусов, по югу — до +6 градусов.



Во вторник ночью ожидается -1...+1 градус, днём — от +3 до +5 градусов. Ветер не спадёт. По региону прогнозируются мокрый снег и дождь. Ночью и утром местами туман и гололёд. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.



Среда 15 января не принесёт изменений в погоде. Ветер станет северо-восточным силой до 10 метров в секунду. Термометр покажет ночью от -1 до +1 градуса, днём — от +2 до +4 градусов. По области температура ночью опустится до -9 градусов. Днём по юго до +6 градусов.



В четверг столбик градусника будет днём держаться на отметке +2 градуса, вечером опустится на один градус ниже нуля.



В последний рабочий день температура опустится на один градус. Осадки не прогнозируются, весь день будет пасмурно и ветрено.