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На Дону от коронавируса за сутки скончались ещё три человека

На Дону от коронавируса за сутки скончались ещё три человека
В Ростовской области за последние сутки от коронавируса скончались ещё три человека. Таким образом, по данным на 2 июля, в регионе жертвами COVID-19 стали 137 человек.

Как рассказали в правительстве региона, от вируса скончалась 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ещё одной жертвой стала 59-летняя женщина, у которой также были хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Третьим умершим за последние сутки стал 60-летний мужчина с сердечно-сосудистыми заболеваниями с осложнениями и нарушением обмена веществ.

Напомним, по данным на 2 июля, в Ростовской области зарегистрировано 9 982 случая заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 94 человек.

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