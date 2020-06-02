Три человека скончались от коронавируса в Ростовской области за сутки
Фото: коронавирус-онлайн.рус
В Ростовской области за сутки число жертв коронавируса увеличилось сразу на три. Такие данные сообщили в правительстве региона 4 июня.
Все умершие старше 60 лет. От CОVID-19 скончалась 79-летняя дончанка с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Ещё одной жертвой стал 80-летний мужчина. В анамнезе пациента были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Третьим умершим стал 61-летний житель Ростовской области с хроническим заболеванием лёгких. Оба мужчины поздно обратились за медицинской помощью.
Таким образом, за весь период в области скончались 43 пациента с коронавирусом.
Добавим, что за последние сутки диагноз подтвердился у 184 человек. Всего в регионе зарегистрировано 5 557 случаев заболевания.