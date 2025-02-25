На Дону осудили мужчину, зарубившего топором сожителя матери

Фото: СУ СКР по РО

В Ростовской области вынесен приговор 43-летнему мужчине, который убил сожителя матери. ЧП случилось в октябре 2024 года в станице Богоявленской Константиновского района.По версии следствия, между мужчинами был длительный конфликт. В тот день в доме на улице Сиреневой злоумышленник нанес спящему сожителю своей матери четыре удара топором в голову. От полученных травм мужчина скончался на месте.В региональном СУ СКР сообщили, что мужчину признали виновным по статье «Убийство».По информации донской прокуратуре, суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого ему в качестве дополнительного наказания назначили ограничение свободы на срок один год 10 месяцев.