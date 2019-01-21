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На Дону к 11 годам тюрьмы приговорили мужчину за убийство собственной матери

На Дону к 11 годам тюрьмы приговорили мужчину за убийство собственной матери
За убийство собственной матери житель Ростовской области получил 11 лет тюрьмы. Об этом 22 января сообщили в прокуратуре Ростовской области.

По информации ведомства, в мае 2018 года выпивший мужчина из села Кутейниково забил до смерти свою 89-летнюю мать. По его словам, он хотел выпить и просил у матери спиртное и сигареты. От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте, а сына обвинили в убийстве.

- Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в ведомстве. - По месту отбывания наказания к осужденному будут применены принудительные меры медицинского характера в виде лечения и наблюдения психиатром.

Приговор в законную силу не вступил.

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