За убийство бывшей жены осудили мужчину в Ростовской области

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В Ростовской области осудили мужчину, который убил свою супругу. Происшествие случилось в Донецке в апреле прошлого года.По данным следствия, Сергей Толстоусов находился в доме на улице Карла Маркса вместе со своей бывшей женой Татьяной. Между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина напал на женщину и задушил ее. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело 63-летней Татьяны на своей машине и сбросил его с обрыва в реку.Полицейские и волонтеры искали Татьяну. Ее тело было обнаружено на берегу реки Северский Донец недалеко от Донецка спустя почти два месяца после исчезновения. К рукам женщины были привязаны утяжелители, а на голову надет пакет.В региональном СУ СКР сообщили, что мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Убийство». В донской прокуратуре рассказали, что суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему определено ограничение свободы на срок 1 год.