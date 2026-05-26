В Ростовской области штормовое предупреждение продлили до 28 мая. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.По прогнозам синоптиков, в отдельных районах пройдут ливни с грозами и градом. Также ожидается сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Непогода возможна днем и до конца суток 27 мая, а также ночью и утром 28 мая.Из-за таких погодных условий повышается риск ЧС и происшествий. Возможны обрывы линий связи и электропередачи, сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения, а также ливневок и дренажных систем. В низинах не исключены подтопления.Жителям советуют соблюдать осторожность на улице и держаться подальше от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин.