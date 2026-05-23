На Дону объявили штормовое предупреждение до конца 23 мая

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.По прогнозам, непогода сохранится до конца дня 23 мая. Местами ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром.В этот период возможны обрывы линий связи и электропередачи. Также непогода может нарушить работу транспорта, дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения, ливневых и дренажных систем. Не исключены подтопления низинных участков.Жителям советуют быть осторожными на улице. Также важно держаться подальше от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин.