Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Дону объявили штормовое предупреждение до конца 23 мая

На Дону объявили штормовое предупреждение до конца 23 мая
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По прогнозам, непогода сохранится до конца дня 23 мая. Местами ожидаются ливни с грозой, градом и сильным ветром.

В этот период возможны обрывы линий связи и электропередачи. Также непогода может нарушить работу транспорта, дорожных и коммунальных служб, систем жизнеобеспечения, ливневых и дренажных систем. Не исключены подтопления низинных участков.

Жителям советуют быть осторожными на улице. Также важно держаться подальше от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика