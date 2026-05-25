Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 26 мая

В Ростовской области продлили штормовое предупреждение до 26 мая
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение до 26 мая. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Местами по региону прогнозируются ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20-25 метров в секунду. Непогода сохранится до конца суток 25 мая и в течение дня 26 мая.

В этот период возможны обрывы линий связи и электропередачи, сбои в работе транспорта, коммунальных и дорожных служб. Также не исключены нарушения в работе ливневых и дренажных систем, а также подтопления низинных участков.

Жителям советуют быть осторожными на улице и держаться подальше от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов и витрин.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика