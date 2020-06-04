На Дону на содержание мостов потратят 620 млн рублей

В Ростовской области ищут подрядчика на содержание мостов и путепроводов. Донское министерство транспорта разместило две соответствующие заявки на сайте госзакупок. Общая сумма, которую направят на работы, - 620 миллионов рублей.В техническом задании указано, что подрядчик будет выполнять работы на 453 объектах в Батайске, Азовском, Аксайском, Багаевском, Белокалитвинском, Боковском, Весёловском, Волгодонском, Верхнедонском, Дубовском, Егорлыкском, Заветинском, Зерноградском, Зимовниковском, Каменском, Кашарском, Кагальницком, Красносулинском, Куйбышевском, Константиновском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Сальском, Семикаракорском, Советском, Тарасовском, Тацинском, Усть-Донецком, Целинском, Цимлянском, Чертковском и Шолоховском районах.Исполнитель будет чистить проезжую часть, убирать мусор, устранять деформации на дороге. Содержание объектов расписано на три этапа: 2020-й, 2021-й и 2022 год. Средства выделяют из областного бюджета. Заявки принимаются до 22 июня. Аукцион пройдёт на следующий день.