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В Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов

В Ростовской области не осталось «чистых» от коронавируса районов
В Ростовской области коронавирус «захватил» последний район, который долгое время оставался нетронутым инфекцией. Первого заболевшего зарегистрировали в Родионово-Несветайском районе. Таким образом, COVID-19 затронул уже все муниципальные образования региона.

Всего на Дону – 3 569 заражённых. За последние сутки диагноз поставили 152 людям: 48 – в Ростове-на-Дону, 15 – в Звереве, 9 – в Ремонтненском районе, по 6 – в Шахтах, Волгодонске и Белокалитвинском районе, по 5 – в Миллеровском, Обливском, Аксайском и Азовском районах, по 4 – в Батайске и Мясниковском районе, по 3 – в Морозовском и Тарасовском районах, по 2 – в Новошахтинске, Красносулинском, Заветинском, Целинском, Семикаракорском, Мартыновском и Тацинском районах, по 1 – в Азове, Донецке, Гукове, Таганроге, Новочеркасске, Верхнедонском, Родионово-Несветайском, Весёловском, Кагальницком, Чертковском, Милютинском, Матвеево-Курганском, Сальском и Константиновском районах.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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