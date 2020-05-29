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Новых заражённых коронавирусом на Дону зарегистрировали в 31 городе и районе

Новых заражённых коронавирусом на Дону зарегистрировали в 31 городе и районе
На 31 территории Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. Данные сообщили в правительстве региона.

За сутки на Дону выявили 147 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. Новых инфицированных зафиксировали в Ростове-на-Дону (64), Шахтах (30), Аксайском районе (17), Сальском районе (8), Волгодонске (5), Новочеркасске, Таганроге и Мясниковском районе (по 4), Зверево, Батайске, Новошахтинске, Багаевском, Каменском и Ремонтненском районах (по 3), Белокаливтинском, Азовском, Константиновском, Весёловском, Октябрьском, Морозовском и Обливском районах (по 2), Азове, Зергноградском, Дубовском, Матвеево-Курганском, Егорлыкском, Красносулинском, Пролетарском, Тарасовском, Родионово-Несветайском и Целинском районах (по 1).

За весь период на Дону выявлен 4 758 случаев заражения коронавируса. Жертвами новой инфекции стали 38 человек.

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