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На Дону экс-полицейский, сбивший насмерть пешехода, получил семь лет колонии

На Дону экс-полицейский, сбивший насмерть пешехода, получил семь лет колонии
Азовский районный суд вынес приговор экс-полицейскому, насмерть сбившему 22-летнего парня. Слушание по делу Романа Лобанова состоялось 26 октября. Майор обвинялся по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Страшное ДТП случилось почти два года назад. В начале ноября 2019 года Руслан Попов отдыхал с друзьями в Батайске. Через некоторое время молодой человек решил пойти домой пешком. С тех пор его никто не видел. Родственники пропавшего начали разыскивать Руслана.

Как выяснилось позже, пешехода сбил Роман Лобанов. Оказалось, что после ДТП Руслан был еще жив, однако умер по дороге в больницу, куда его собирался отвезти полицейский. Пытаясь избежать ответственности, он спрятал тело в посадке.

Целый год шло расследование уголовного дела, а экс-полицейский в содеянном так и не сознался.

Суд признал Романа Лобанова виновным и приговорил к семи годам колонии общего режима и 1,5 миллиона рублей компенсации потерпевшей стороне.

Однако бывший правоохранитель не согласен с таким решением и собирается обжаловать приговор. Как сообщил DonDay.ru, приговор Роман Лобанов будет обжаловать, так как считает его незаконным, а дело – сфабрикованным.

Днем ранее прокурор попросил суд назначить Лобанову восемь лет колонии. Обвиняемый извинился перед семьей погибшего, но свою вину так и не признал и просил вынести ему оправдательный приговор. Лобанов утверждал, что Руслан шел по неосвещенной магистрали и заметить его было невозможно.
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