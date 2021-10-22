На Дону экс-полицейский, сбивший насмерть пешехода, получил семь лет колонии
Азовский районный суд вынес приговор экс-полицейскому, насмерть сбившему 22-летнего парня. Слушание по делу Романа Лобанова состоялось 26 октября. Майор обвинялся по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Страшное ДТП случилось почти два года назад. В начале ноября 2019 года Руслан Попов отдыхал с друзьями в Батайске. Через некоторое время молодой человек решил пойти домой пешком. С тех пор его никто не видел. Родственники пропавшего начали разыскивать Руслана.
Как выяснилось позже, пешехода сбил Роман Лобанов. Оказалось, что после ДТП Руслан был еще жив, однако умер по дороге в больницу, куда его собирался отвезти полицейский. Пытаясь избежать ответственности, он спрятал тело в посадке.
Целый год шло расследование уголовного дела, а экс-полицейский в содеянном так и не сознался.
Суд признал Романа Лобанова виновным и приговорил к семи годам колонии общего режима и 1,5 миллиона рублей компенсации потерпевшей стороне.
Однако бывший правоохранитель не согласен с таким решением и собирается обжаловать приговор. Как сообщил DonDay.ru, приговор Роман Лобанов будет обжаловать, так как считает его незаконным, а дело – сфабрикованным.
Днем ранее прокурор попросил суд назначить Лобанову восемь лет колонии. Обвиняемый извинился перед семьей погибшего, но свою вину так и не признал и просил вынести ему оправдательный приговор. Лобанов утверждал, что Руслан шел по неосвещенной магистрали и заметить его было невозможно.