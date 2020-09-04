В Ростове полицейский, сбивший насмерть пешехода, останется в СИЗО до ноября
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения Роману Лобанову, насмерть сбившему молодого человека на трассе под Батайском. Об этом Rostov.ru сообщили 8 сентября в пресс-службе суда.
Заседание состоялось 4 сентября. Был рассмотрен вопрос о продлении меры пресечения задержанному. Суд принял решение оставить Романа Лобанова в СИЗО еще на два месяца, то есть до 5 ноября.
Старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский» Роман Лобанов подозревается в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим смерть человека.
Трагическая история началась с того, что родственники и друзья стали разыскивать 22-летнего Руслана Попова. Молодой человек отдыхал с друзьями в Батайске, но потом решил пойти домой пешком.
Как выяснилось позже, пешехода сбил Роман Лобанов. Как он позже заявил на допросе, после ДТП Руслан был еще жив, однако умер по дороге в больницу, куда его собирался отвезти полицейский. Пытаясь избежать ответственности, он погрузил тело Руслана в машину и спрятал в посадке.