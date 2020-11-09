В Ростовской области пойдет под суд экс-полицейский, сбивший насмерть 22-летнего парня
В Ростовской области завершилось расследование уголовного дела по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного МО МВД «Азовский» майора Романа Лобанова. В ближайшее время экс-правоохранитель предстанет перед судом. Об этом 11 ноября сообщили в прокуратуре Ростовской области.
История загадочного исчезновения 22-летнего Руслана Попова стала достоянием общественности в начале ноября 2019 года. Друзья парня объявили его в розыск после того, как он после вечеринки пошел пешком из Батайска в Ростов. На следующий день на трассе нашли его кроссовки и следы крови рядом. Спустя два дня после исчезновения Руслана обнаружили в лесополосе в Азовском районе. Всё свидетельствовало о том, что он погиб в результате ДТП.
Вскоре был установлен и виновник аварии. Им оказался старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский» майор Роман Лобанов. Как позже сообщил на допросе, он сбил молодого человека, когда тот шел по трассе. Правоохранитель решил самостоятельно отвезти его в больницу, но по дороге парень умер. Опасаясь уголовной ответственности, полицейский вывез труп в лесополосу, а машину спрятал в посёлке Мичуринец. На службе о случившемся полицейский ничего не рассказал. Как ни в чём не бывало он отправился в рабочую командировку.
Целый год шло расследование уголовного дела, а экс-полицейский в содеянном так и не сознался.
- Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в надзорном ведомстве.
Если вину Романа Лобанова докажут, ему грозит как минимум 5 лет лишения свободы.