В Ростове полицейский, сбивший насмерть парня, проведёт ещё два месяца в СИЗО
В Ростове-на-Дону продлили меру пресечения полицейскому, насмерть сбившему молодого человека. Заседание проходило в Ленинском районном суде города.
Старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский» Роман Лобанов останется в следственном изоляторе ещё минимум на два месяца.
Трагическая история началась с того, что родственники стали разыскивать 22-летнего Руслана Попова. Он пропал 2 октября 2019 года. Молодой человек отдыхал с друзьями в Батайске, затем ночью пошёл оттуда пешком в Ростов. С тех пор его никто не видел. На трассе, где он шёл, нашли его кроссовки, следы крови и фрагменты бампера автомобиля. Тело Руслана обнаружили спустя месяц в лесополосе.
Погибший Руслан Попов
Как выяснилось позже, его сбил Роман Лобанов. Пытаясь избежать ответственности, он погрузил тело Руслана в машину и спрятал. В отношении него возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.