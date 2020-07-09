На Дону еще 98 человек заболели коронавирусом

В донском регионе еще 98 человек заболел СOVID-19. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.Таким образом, число инфицированных достигло 10 726. С начала пандемии скончались 163 человека.Стоит отметить, что в большинстве случаев опасный вирус тяжелее всего протекает у людей с хроническими заболеваниями и граждан пожилого возраста. Именно среди таких инфицированных наибольшее количество смертей от коронавируса. При этом COVID-19 легко переносят в основном дети – либо в легкой форме, либо вообще без каких-либо симптомов.Несмотря на рост заболевших в Ростовской области сняли часть ограничений. Разрешена работа парикмахерских, спорт-залов, летних веранд ресторанов. Кроме того, в полной мере заработали детские сады. С 13 июля разрешена работа СПА-центров и кинотеатров.