На Дону от коронавируса излечились более четырех тысяч человек

Более четырех тысяч пациентов выздоровели в донском регионе. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.По данным на 21 июня, за последние сутки от COVID-19 излечился 91 человек. Таким образом, общее количество вылечившихся составляет 4 109 пациентов. При этом в тяжелой форме коронавирус в большинстве случаев проявляется у пожилых граждан или людей с хроническими заболеваниями. Дети в основном переносят инфекцию либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ.Всего на территории донского региона зарегистрировано 8 534 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 91 человека. От COVID-19 скончались 90 пациентов.