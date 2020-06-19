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На Дону от коронавируса излечились более четырех тысяч человек

На Дону от коронавируса излечились более четырех тысяч человек
Более четырех тысяч пациентов выздоровели в донском регионе. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

По данным на 21 июня, за последние сутки от COVID-19 излечился 91 человек. Таким образом, общее количество вылечившихся составляет 4 109 пациентов. При этом в тяжелой форме коронавирус в большинстве случаев проявляется у пожилых граждан или людей с хроническими заболеваниями. Дети в основном переносят инфекцию либо бессимптомно, либо с признаками ОРВИ.

Всего на территории донского региона зарегистрировано 8 534 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 91 человека. От COVID-19 скончались 90 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 в Ростовской области

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