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В Ростовской области за сутки число заражённых коронавирусом выросло до 4 580

В Ростовской области за сутки число заражённых коронавирусом выросло до 4 580
Число заболевших COVID-19 в Ростовской области за сутки увеличилось на 152. Таким образом, по состоянию на утро 30 мая, в регионе – уже 4 580 официально подтверждённых случаев заражение. Данные опубликованы на интернет-портале Стопкоронавирус.рф.

Лидером по количеству инфицированных остаётся Ростов-на-Дону. Здесь развёрнуты два ковидных госпиталя, где лежат не только местные жители, но и те, кто приехал из других муниципалитетов. Не редко для перевозки пациентов используют санитарную авиацию. Весь коечный фонд в регионе загружен лишь на небольшой процент, так как в большинстве случаев COVID-19 протекает бессимптомно или легко. Лучше всего болезнь переносят дети.

В России за сутки зарегистрировали 8 952 инфицированных. Всего заболевших в стране – 396 575. От коронавируса скончались 4 555 пациентов.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус в Ростове

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