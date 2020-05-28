В Ростовской области за сутки число заражённых коронавирусом выросло до 4 580

Число заболевших COVID-19 в Ростовской области за сутки увеличилось на 152. Таким образом, по состоянию на утро 30 мая, в регионе – уже 4 580 официально подтверждённых случаев заражение. Данные опубликованы на интернет-портале Стопкоронавирус.рф.Лидером по количеству инфицированных остаётся Ростов-на-Дону. Здесь развёрнуты два ковидных госпиталя, где лежат не только местные жители, но и те, кто приехал из других муниципалитетов. Не редко для перевозки пациентов используют санитарную авиацию. Весь коечный фонд в регионе загружен лишь на небольшой процент, так как в большинстве случаев COVID-19 протекает бессимптомно или легко. Лучше всего болезнь переносят дети.В России за сутки зарегистрировали 8 952 инфицированных. Всего заболевших в стране – 396 575. От коронавируса скончались 4 555 пациентов.