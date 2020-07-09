За сутки в Ростовской области еще 95 человек заразились коронавирусом

На Дону жители продолжают заражаться коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.По данным на 11 июля, в Ростовской области за последние сутки COVID-19 выявили у 95 человек. Таким образом общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 628 жителей донского региона.Стоит отметить, что в большинстве случаев опасный вирус тяжелее всего протекает у людей с хроническими заболеваниями и граждан пожилого возраста. Именно среди таких инфицированных наибольшее количество смертей от коронавируса. При этом COVID-19 легко переносят в основном дети – либо в легкой форме, либо вообще без каких-либо симптомов.В России за весь период диагноз «коронавирус» подтвердился у более чем 700 тысяч человек. Скончались от COVID-19 более 11 тысяч россиян.