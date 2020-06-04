На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам. Об этом сообщили в правительстве региона.За последние сутки диагноз подтвердился у 212 человек. Таким образом, по данным на 6 июня, число заболевших COVID-19 достигло 5 965.На протяжении недели коэффициент распространения инфекции на Дону превышает единицу. В связи с этим в регионе продолжают действовать ограничения. Для неработающих дончан и жителей старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. На улице прохожие обязаны носить маски.Между тем 2 июня был отменён пропускной режим передвижения по городу. Выданные ранее разрешения аннулированы.В России за последние сутки диагноз подтвердился у 8 726 человек. По данным на 6 июня, в стране - 449 834 заболевших. За весь период скончались 5 528 пациентов.