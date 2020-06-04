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На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам

На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом приблизилось к шести тысячам. Об этом сообщили в правительстве региона.

За последние сутки диагноз подтвердился у 212 человек. Таким образом, по данным на 6 июня, число заболевших COVID-19 достигло 5 965.

На протяжении недели коэффициент распространения инфекции на Дону превышает единицу. В связи с этим в регионе продолжают действовать ограничения. Для неработающих дончан и жителей старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции. На улице прохожие обязаны носить маски.

Между тем 2 июня был отменён пропускной режим передвижения по городу. Выданные ранее разрешения аннулированы.

В России за последние сутки диагноз подтвердился у 8 726 человек. По данным на 6 июня, в стране - 449 834 заболевших. За весь период скончались 5 528 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове

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