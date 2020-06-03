В Ростовской области за сутки число заболевших коронавирусом увеличилось почти на 200 человек

На Дону статистика коронавируса показывает стабильный рост. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 196 человек. По данным регионального правительства, на 5 июня в области зарегистрировано 5 753 случая заболевания COVID-19.Инфицированные жители есть в каждом регионе области. Большинство из них находятся на самоизоляции дома. За их состоянием наблюдают медики.Напомним, в Ростовской области сохраняются ограничения, введённые из-за распространения коронавируса. Жителей, которые не работают, обязали находиться на самоизоляции. Но накануне, 4 июня, в регионе отменили пропускную систему передвижения. Выданные ранее разрешения аннулированы.В России за последние сутки заболевание подтвердилось у 8 726 человек. Всего, по данным на 5 июня, в стране зарегистрировано 449 834 заболевших коронавирусом. За сутки скончались 144 пациента, за весь период - 5 528.