Количество заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило пять тысяч человек
В Ростовской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 178 жителей региона.
Таким образом, по данным на 3 июня, число заболевших достигло 5 373. За сутки смертельных случаев не произошло. Всего за весь период пандемии в регионе скончались 40 человек.
Накануне на Дону отменили ряд ограничений. Так, снят запрет на плановую госпитализацию и посещение поликлиник. При этом в области предложили усилить меры по контролю за соблюдением «масочного» режима.
По-прежнему в области для неработающих жителей и дончан старше 65 лет действует режим самоизоляции. Вместе с тем подготовлен план перехода к очередному этапу снятия ограничений. Он будет реализован, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.
В России за последние сутки диагноз подтвердился у 8 536 человек. Всего на 3 июня в стране - 432 277 заболевших. Скончались 5 215 человек.