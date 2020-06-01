Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Количество заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило пять тысяч человек

Количество заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило пять тысяч человек
В Ростовской области продолжает расти количество заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 178 жителей региона.

Таким образом, по данным на 3 июня, число заболевших достигло 5 373. За сутки смертельных случаев не произошло. Всего за весь период пандемии в регионе скончались 40 человек.

Накануне на Дону отменили ряд ограничений. Так, снят запрет на плановую госпитализацию и посещение поликлиник. При этом в области предложили усилить меры по контролю за соблюдением «масочного» режима.

По-прежнему в области для неработающих жителей и дончан старше 65 лет действует режим самоизоляции. Вместе с тем подготовлен план перехода к очередному этапу снятия ограничений. Он будет реализован, когда это позволит эпидемиологическая ситуация.

В России за последние сутки диагноз подтвердился у 8 536 человек. Всего на 3 июня в стране - 432 277 заболевших. Скончались 5 215 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.