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На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к пяти тысячам

На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к пяти тысячам
В Ростовской области количество заболевших коронавирусом приближается к пяти тысячам. За последние сутки диагноз подтвердился у 184 человек.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 1 июня в области зарегистрировано 4 942 заболевших.

Добавим, что в Ростовской области не осталось районов, где нет заражённых коронавирусом. Во всех 55 муниципалитетах региона зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.

Ковидные госпитали работают в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Сальске. На сегодняшний день они заполнены почти на 20%.

В России на 1 июня - 414 878 заболевших. За последние сутки диагноз подтвердился у 9 035 человек. Скончались 4 855 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове

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