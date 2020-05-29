На Дону число заболевших коронавирусом приблизилось к пяти тысячам

В Ростовской области количество заболевших коронавирусом приближается к пяти тысячам. За последние сутки диагноз подтвердился у 184 человек.По данным регионального Управления Роспотребнадзора, на 1 июня в области зарегистрировано 4 942 заболевших.Добавим, что в Ростовской области не осталось районов, где нет заражённых коронавирусом. Во всех 55 муниципалитетах региона зарегистрированы случаи заболевания COVID-19.Ковидные госпитали работают в Ростове, Волгодонске, Таганроге, Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Сальске. На сегодняшний день они заполнены почти на 20%.В России на 1 июня - 414 878 заболевших. За последние сутки диагноз подтвердился у 9 035 человек. Скончались 4 855 пациентов.