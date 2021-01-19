В Ростове из-за отключения света снова не работают светофоры
В центре Ростова обесточили сразу несколько светофоров. Причиной временных неудобств 21 января стали плановые отключения света.
С 9:00 до 18:00 не работает светофор на пересечении улицы Темерницкой с проспектом Буденновским.
С 10:00 до 12:00 отключили сигналы на Большой Садовой — Островского, Большой Садовой — Халтуринском, Островского — Социалистической и Максима Горького — Чехова.
Светофор на пересечении улицы Максима Горького с проспектом Соколова обесточат с 13:00 до 16:00.
Вероятно, в период отключений движение на указанных участках регулируют. Однако автомобилистам стоит заранее найти пути объезда на случай пробок.