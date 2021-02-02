В центре Ростова отключили светофоры

В центре Ростова не работают светофоры. Временное неудобство связано с плановыми отключениями электричества.С 9 до 14 часов световые сигналы не работают на пересечении проспекта Буденновского с улицей Социалистической. На два часа дольше, до 16:00, отключили светофоры на пересечении улицы Красноармейской с переулком Островского и проспектом Буденновским.Аналогичная ситуация произошла на улице Портовой, 82 и на пересечении Деревянко с Портовой. Там, как и на улице Черепахина/переулке Приволжском светофоры отключены с 9 до 17 часов.На проспекте Соколова с пересечением улиц Большой Садовой и Суворова световые сигналы не будут работать с 10:00 до 12:00.