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В Ростове на Большой Садовой не работает светофор

В Ростове на Большой Садовой не работает светофор
В Ростове на пересечении улицы Большой Садовой и переулка Островского не работает светофор. Световой сигнал отключили около 9 часов 4 июня.

Как сообщили городские электросети, это плановое отключение. Подача электричества возобновится в 14 часов.

Из-за неработающего светофора на участке от переулка Халтуринского до проспекта Буденновского образовалась пробка. Ситуацию усугубил утренний час пик. Автомобилисты двигаются со скоростью 5-10 километров в час. Рекомендуется заранее выбрать пути объезда, чтобы не стоять в пробке.

Фото: МК.

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