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Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов продаёт дом, который построил вместе с Бузовой

Муж ростовчанки Дмитрий Тарасов продаёт дом, который построил вместе с Бузовой
Супруг ростовчанки Дмитрий Тарасов выставил на продажу дом, который когда-то построил вместе с Ольгой Бузовой. За особняк футболист просит 250 миллионов рублей, сообщает «СтарХит». Такая высокая цена связана с тем, что спортсмен вложил в дом много средств. Поэтому он хочет окупить свои расходы.

Пользователи уверены, что Тарасов продаёт дом в связи с тем, что остался без работы. Ещё в июне ФК «Локомотив» расторг с ним контракт. Пока Дмитрий не получал предложений от других клубов. К тому же, недавно он заплатил алименты в размере 15 миллионов рублей своей экс-супруге Оксане. Поэтому многие предполагают, что Тарасов вместе с беременной женой и дочкой остались на мели.

Издание привело строчки из объявления риелторской компании, которая занимается продажей особняка: «Предлагаем дом Дмитрия Тарасова! Да, вы не ошиблись, того самого футболиста и бывшего мужа Ольги Бузовой».

Неизвестно, кто именно придумал упомянуть имя первой жены Тарасова. Возможно, компания по продаже недвижимости решила, что таким образом скорее привлечёт покупателей. Однако, пока предложений о покупке не поступало.

Пользователи Сети негативно восприняли то, что в объявлении есть имя Бузовой. По их мнению, это выглядит неудачной попыткой набить цену дому. Когда шёл бракоразводный процесс, Ольга рассказывала, что из-за своей наивности лишилась всего, что нажила вместе с Дмитрием, включая этот дом.

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