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Тарасов признался, что завёл роман с ростовчанкой Костенко за месяц до развода с Бузовой

Тарасов признался, что завёл роман с ростовчанкой Костенко за месяц до развода с Бузовой
Футболист Дмитрий Тарасов наконец рассказал о знакомстве с уроженкой Ростовской области Анастасией Костенко. По словам Тарасова, о его встрече с новой женой ходит много домыслов, поэтому он сам решил откровенно обо всём рассказать.

Историю знакомства с третьей супругой бывший игрок «Локомотива» рассказал в блоге рэпера T-Killah.
– Мы решили рассказать всем, как познакомились. Ходит много слухов. Мы познакомились за месяц до развода. Я уже подал заявление на развод с Олей, – признался Тарасов.

Фанаты Бузовой давно обвиняли модель Анастасию Костенко в разрыве «тарабузиков». Развод пары, действительно, стал большой неожиданностью для публики. Внешне пара выглядела очень счастливой, по крайней мере на фотографиях в соцсетях. На поверку всё оказалось не так гладко.

С дончанкой Тарасов познакомился в компании общих друзей. По его словам, девушка сначала не воспринимала ухаживания футболиста всерьёз. Но спустя время спортсмену удалось завоевать сердце красавицы.

Пара поженилась в январе 2018 года. В июле у них родилась дочь Милана. Добавим, что это второй ребёнок Дмитрия Тарасова. У него уже есть дочь от первого брака – 10-летняя Ангелина.

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