Муж ростовчанки футболист Тарасов попросил суд сократить алименты для первого ребенка в пять раз



Муж ростовчанки Анастасии Костенко футболист Дмитрий Тарасов намерен через суд сократить размер алиментов в пять раз. Об этом сообщает издание StarHit.



По данным портала, Тарасов обратился в суд по поводу алиментов после того, как ушел из «Локомотива». Он хотел сократить выплаты для дочери Ангелины с 400 тысяч рублей до 15 тысяч. Свое решение он объяснял сложным финансовым положение.



Теперь же у Тарасова появился источник дохода. Как рассказал изданию адвокат футболиста, его зарплата в «Рубине» составляет полмиллиона. Получив работу, Дмитрий готов платить Ангелине больше – 80 тысяч.



– Недавно у моего подопечного родился третий ребенок, и согласно закону на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 80 тысяч рублей, – цитирует издание юриста Умалата Сайгитова.



Напомним, подписчики часто упрекают Трасова за его отношение к старшей дочери от первого брака. По их мнению, все проводит много времени с детьми от Костенко и при этом вообще не видится с Ангелиной.



