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Муж ростовчанки футболист Тарасов попросил суд сократить алименты для первого ребенка в пять раз

Муж ростовчанки футболист Тарасов попросил суд сократить алименты для первого ребенка в пять раз
Муж ростовчанки Анастасии Костенко футболист Дмитрий Тарасов намерен через суд сократить размер алиментов в пять раз. Об этом сообщает издание StarHit.

По данным портала, Тарасов обратился в суд по поводу алиментов после того, как ушел из «Локомотива». Он хотел сократить выплаты для дочери Ангелины с 400 тысяч рублей до 15 тысяч. Свое решение он объяснял сложным финансовым положение.

Теперь же у Тарасова появился источник дохода. Как рассказал изданию адвокат футболиста, его зарплата в «Рубине» составляет полмиллиона. Получив работу, Дмитрий готов платить Ангелине больше – 80 тысяч.

– Недавно у моего подопечного родился третий ребенок, и согласно закону на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 80 тысяч рублей, – цитирует издание юриста Умалата Сайгитова.

Напомним, подписчики часто упрекают Трасова за его отношение к старшей дочери от первого брака. По их мнению, все проводит много времени с детьми от Костенко и при этом вообще не видится с Ангелиной.

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