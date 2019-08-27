Супруг ростовчанки Костенко Дмитрий Тарасов взыскал с «Локомотива» 12 тысяч евро



Российский футбольный союз удовлетворил жалобу мужа ростовчанки Костенко Дмитрия Тарасова на ФК «Локомотив». Клубу придётся компенсировать своему бывшему игроку расходы на операцию. Об этом спортсмен рассказал на своей страничке в «Инстаграме».



Футболист получил травму ноги во время матча с Уфой, который прошёл 26 мая в рамках 30-го тура чемпионата России. После окончания сезона Тарасов отправился на операцию в Италию. По его словам, процедура обошлась ему в 10 тысяч евро, а реабилитация — в 13 тысяч. Поначалу «Локомотив» отказывался компенсировать траты, так как спортсмен самостоятельно принял решение делать операцию. Тогда Дмитрий заявил, что будет требовать через РФС взыскать компенсацию. На заседании эксперты удовлетворили требование экс-игрока «Локомотива».



Напомним, Тарасов играл за «железнодорожников» с 2010-го по 2019 год. В составе московского клуба он провёл 188 матчей, забив 12 голов. После окончания игрового сезона-2018/19 «Локо» расторг с ним контракт.



Многие фолловеры не поддержали Дмитрия в этой ситуации. Они считают, что ни один клуб не захочет брать его к себе из-за любви к различным разбирательствам. Поначалу он судился с бывшей женой, чтобы уменьшить размер алиментов, теперь требовал взыскать деньги с «Локомотива».